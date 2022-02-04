Şanlıurfa’da vatandaşlar, elektrik faturalarını, elektrik dağıtım şirketinin binası önünde protesto etti. Yaklaşık 50 kişi, elektrik zamlarının geri çekilmesi talebiyle Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. önünde toplandı.

Ellerindeki faturalara itiraz eden grup, yetkililerle görüşmek istedi. Özel güvenlik görevlileri, vatandaşların binaya girmesine izin vermedi. Vatandaşlar ile özel güvenlik görevlileri arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Vatandaşlar, “Bu faturaları ödeyecek gücümüz yok. Bizlere gelen fatura asgari ücretin yarısı kadar. Bizler bu zamların geri alınmasını talep etmekteyiz" dediler. Vatandaşlara, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da destek verdi. Aydınlık, şunları söyledi:

“Biz aylarca yaklaşık bir buçuk yıldır söylüyoruz bu sistemle bu iş olmaz. 35 milyon arazinin güneş enerji sistemine çevirip bu insanları bu dertten kurtaracağız, dediğimiz zaman herkes bize yüklendi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman vatandaşa çiftçiye beleş (ücretsiz) vereceğiz dediler, niye vermeyelim arkadaşlar bunu yapmalıyız. Şimdi bu faturalar karşısında sayın Cumhurbaşkanı sizlerle bizlerle hepimizle dalga geçiyorlar. Geçen hafta bu faturalar geldiği zaman insanların bu sorununu mecliste de Genel başkanımız söyledi bizlerde milletvekilleri de söylüyorlar Türkiye'yi dolaşıp bunu her yerde söylüyoruz ama geçen hafta dedi ki yeni bir uygulamaya geçiyoruz, nedir bu yeni uygulama”

Grup daha sonra Şanlıurfa-Akçakale karayolunu trafiğe kapattı. Yolda oturma eylemi yapan gruba polis müdahalede bulunarak yolu araç trafiğine açtı.

Faturalar Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde de protesto edildi. Birecik DEDAŞ binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde faturalarla binaya girmek istedi. Vatandaşlar adına yapılan açıklamada şunlar söylendi:

“Bu zamlar başını alıp gitti. Elektrik dağıtım şirketinin yaptığı zamları kınıyor ve protesto ediyoruz. Durumu iyi olmayan vatandaşların elektriği kesildi. Elektrik borcu olan vatandaşlar mum ışığında oturuyor. Fahiş zamların geri çekilmesini talep ediyoruz.”

Kaynak: ANKA