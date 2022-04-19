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Şanlıurfa'da, sayaç gerginliğine gazlı müdahale

19 Nisan 2022 09:07

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin okuma sayaçlarını direklere taşımasını engellemek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Suruç’un Cumhuriyet Mahallesi’nde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, öğle saatlerinde elektrik okuma sayaçlarının direğe çıkarılması için bölgede çalışma başlattı. Sayaçların direğe çıkarılacak olmasına tepki gösteren mahalleli, ekiplere engel olmak istedi. Ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Zırhlı araçlarla önlem alan polis, kalabalıktan dağılmalarını ve görevlilerin çalışmalarına engel olunmaması uyarısında bulundu. Polis, uyarıları dikkate almayan gruba zırhlı araçlardan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Şanlıurfa-Akçakale yolu trafiğe kapandı

Akçakale ilçesinde ise dağıtım şirketi ekiplerinin denetimini protesto eden grup, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunu taşlarla trafiğe kapattı. Yolda lastik yakarak denetimleri protesto eden kalabalık, güvenlik güçlerinin uyarısıyla dağıldı. Yol temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

 

ŞanlıurfaSayaç gerginliğigazlı müdahale

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