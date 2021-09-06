Şanlıurfa'da piyasa değeri 20 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da yol uygulamasında durdurulan TIR'da yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu. TIR'da narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. 2 kiş gözaltına alındı. (İHA)