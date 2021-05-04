Şanlıurfa'da kuraklık alarmı: "Arpayı kaybetmiş, umudumuzu yitirmiş durumdayız"

Şanlıurfa'da yağmur beklendiği kadar yağmayınca, ekinlerde kuraklık tehlikesi başladı. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyerek, “3,5 milyon dekarlık bir arazide şu anda kuraklıkla karşı karşıyız. Arpayı kaybetmiş, umudumuzu yitirmiş durumdayız" dedi.

Kuru tarımın yapıldığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kuraklık çiftçilerin kabusu oldu. Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, bir hafta içerisinde beklenilen yağışlar olmazsa, buğday, arpa ve mercimekte Türkiye genelinde büyük bir rekolte düşüklüğü yaşanılacağını söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan İpar, şunları söyledi:

“Bölgemizde tabi afet denilebilecek kadar bir kuraklık hissediyoruz. 3,5 milyon dekarlık bir arazide kuraklıkla karşı karşıyız. Arpayı kaybetmiş, umudumuzu yitirmiş durumdayız. Mercimekte rekolte düşüklüğü zaten yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde yağmurun düşmesiyle umutlarımızı yeşertebiliriz fakat, meteorolojiden aldığımız bilgilere göre herhangi bir yağmur belirtisi olmadığı için bunları da kaybetmek durumundayız. Bir haftaya kadar yağmurun düşmemesi halinde hem buğday da hem arpada ve mercimekte Türkiye genelinde büyük bir rekolte düşüklüğüne gideceğiz."

"Saman kıtlığı yaşanacak"

Kuraklıkla beraber mera alanlarının da yeşermediğine dikkat çeken Hikmet İpar, “Kuraklıkla birlikte verimin azalmasının yanında bir de saman kıtlığı da yaşayacağız. Arpa ve buğdaylar boy vermedi. Böyle olunca saman eksikliği olacaktır. Meralarımızda da ot bitme olayı yoktur. Dolayısıyla hem tarımsal anlamda hem de hayvancılıkta büyük bir sıkıntıyla karşı karşıyayız” dedi.

"Afet bölgesi ilan edilsin"

Çiftçilerin girdi maliyetlerinin yanı sıra bir de kuraklık sıkıntısı yaşadığını belirten İpar, “Bu nedenle yetkililerden çiftçilerimize acil bir destek planının hazırlamasını ve bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilmesini bekliyoruz. Bununla birlikte çiftçilerimize alan bazlı bir destek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının faizsiz 3 yıl ertelenmesi ve tohumluk desteği gibi bazı taleplerimizde olmaktadır” dedi. (ANKA)