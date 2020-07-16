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Şanlıurfa'da çiftçilerden 'DEDAŞ' protestosu: Normal faturanın üç dört katı cezalar kesilmiş

16 Temmuz 2020 09:44

Şanlıurfa Akçakale'de çiftçiler, elektrik kesintileri nedeniyle DEDAŞ'ı (Dicle Elektrik) protesto etti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla aralarında milletvekillerinin de olduğu CHP heyeti çiftçileri ziyaret etti. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Adana Milletvekili Baba Ünlü ve CHP il teşkilatı çiftçileri ziyaret etti. 

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, vatandaşların 2019 yılından kalan borçlarından dolayı Akçakale ilçesine bağlı 32 köyün elektriğinin DEDAŞ tarafından kesildiğini söyleyerek, "Vatandaşların aylarca yaşadıkları bu mağduriyetine karşın iktidarın hiçbir yetkilisi ne buraya geliyor ne de yaşanan sorunları çözmeye çalışıyor" dedi.

Şanlıurfa'da geçmiş dönem borçların ödenmemesinden dolayı DEDAŞ (Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş) tarafından Akçakale ilçesine bağlı 32 köyün elektriğinin kesildi. Köylüler elektrik kesintisine karşı yürüdüler. 

Sözcü'nün haberine göre, 32 köyün elektriğinin kesildiğini belirten CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, “37 dönüm araziye 97 bin TL fatura borcu gelmiş. Binlerce insanın elinde bu rakamlara yakın faturalar var. 37 dönüm araziyi satsanız dahi gelen bu faturayı ödemek mümkün değil” diye konuştu.

4 kişilik bir heyetle elektrikleri kesilen bölgeleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirten CHP'li Aziz Aydınlık, şu ifadeleri kullandı;

"Şanlıurfa'da bizleri 10 bine yakın vatandaş karşıladı. Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut, Osmaniye Milletvekilimiz Baha Ünlü ve ben Harran ilçemize gittik."

"DEDAŞ burada 32 köyün elektriğini kesmiş. Gerekçesi ise köylülerin borçlarını ödememesi olarak gösteriyorlar. 37 dönüm araziye 97 bin TL fatura borcu gelmiş."

"Binlerce insanın elinde bu rakamlara yakın faturalar var. 37 dönüm araziyi satsanız dahi gelen bu faturayı ödemeleri mümkün değildir. Şuan Şanlıurfa bölgesi ateş olmuş yanıyor."

"Şanlıurfa'da şuan pamuk ve mısır ekimi yapılıyor. Yaşanan elektrik ve su sıkıntısından dolayı köylüler ekimlerini de yapamıyorlar. Vatandaş ‘borcumu vermem’ demiyor ancak normal faturanın üç dört katı cezalar kesilmiş."

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