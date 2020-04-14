Şanlıurfa'da 'pencere yönü' kavgası: 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da iki grup arasında bir evin pencere yönü nedeniyle çıkan kavga büyüyünce jandarma olayı önlemek için havaya ateş açtı.

İddiaya göre, mahallede inşaatı devam eden bir evin penceresinin yönü nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, mahallede oturan diğer ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Yine iddiaya göre kavgaya yan köyden gelenler de karışınca olay büyüdü.

Jandarma ekipleri taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Kameralara yansıyan kavgada 10 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa merkezdeki hastanelerde tedavi altına alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA