T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kazada servis otobüsünde bulunan 15 işçi yaralanmıştı

22 Nisan 2022 20:41

Şanlıurfa’da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 14 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Organize Sanayi Bölgesine (OSB) işçi taşıyan İ.K.’nin kullandığı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada servis otobüsünde bulunan 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Polis şehir kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde başka bir aracın olduğu servis otobüsünün aniden yoldan çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrildiği yer alıyor.

Kaynak: İHA

şanlıurfakazaişçiler

Diğer Videolar

McDonald's restoranları Rusya'da yeni ismiyle tekrar açıldı

Akşener: Bugün gençlerimize bir özür borcumuz var; özgürce yaşayabilecekleri bir ülke borcumuz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 'Turkey' yerine 'Türkiye' dedi

EYT'li vatandaş: Kırmızı eti zaten unuttuk; şu zamlardan sonra tavuk eti de alamıyorum

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Öğrenci intiharları; KYK yurtlarında neler oluyor?

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24