Şanlıurfa Belediye Başkanı, sünnette 'Silaha hayır' pankartları astırdı

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnette, "Düğünümüzde silaha hayır' yazılı pankartlar astırdı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnet törenine katıldı. Bağışlar Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde Çiftçi ailesine kirve olan Ekinci, mahallenin girişine ve caddelere düğünümüzde 'Silaha hayır' yazılı pankartlar astırdı. Pankartları gören davetliler çağrıya uyarak silah kullanmadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiyeliler olarak denize bir taş attık, inşallah dalga olarak tüm Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yayılacaktır" dedi.