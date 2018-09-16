T24 LogoT24 Logo
Haberler

Şanlıurfa Belediye Başkanı, sünnette 'Silaha hayır' pankartları astırdı

16 Eylül 2018 18:56

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnette, "Düğünümüzde silaha hayır' yazılı pankartlar astırdı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, kirve olduğu sünnet törenine katıldı. Bağışlar Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde Çiftçi ailesine kirve olan Ekinci, mahallenin girişine ve caddelere düğünümüzde 'Silaha hayır' yazılı pankartlar astırdı. Pankartları gören davetliler çağrıya uyarak silah kullanmadı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, "Eyyübiyeliler olarak denize bir taş attık, inşallah dalga olarak tüm Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yayılacaktır" dedi.

ETİKETLER

sünnetsilaha hayırşanlıurfabelediye başkanıpankartastırdı

Diğer Videolar

'İzmir’in Kızları'na Sezen Aksu sürprizi: Güldüm, ağladım, üstüme anılar yağdı...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Şubat 2020

236 gündür ölüm orucunda | Grup Yorum üyesi Bölek: Açlığımıza 1 günlük açlığınızla ses olun

Koronavirüs | Yüzlerce kamyonla sokaklar dezenfekte edildi

"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Tarihçi Emrah Safa Gürkan: Tarih ciddi bir iştir; kimse okumuyor, cahillik, vasatlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım...

Metropoll Araştırma'nın son anketi: Bu pazar seçim olsa sonuç ne...

Ordu'da öğretmenler ve öğrenciler 'kardan Abdülhamit' yaptı!...

Elazığ depremini bilen Prof. Naci Görür'den İstanbul için 'zaman kalmadı'...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

E-ticaretten dünyaya ürün satmanın püf noktaları...

Elazığ depremini çocuk yaşta evliliğin yasaklanmasına bağlayan Prof. Gencer'in...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24