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Şanlıurfa Adliyesi'nde taşlı sopalı kavga kamerada

16 Mart 2017 15:49

Şanlıurfa'da adliyede görülen cinayet duruşmasının tarafları, taş ve sopalarla kavga etti. Polisin müdahalesiyle güçlükle sonlandırılan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa Adliyesi'nde bu sabah 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir cinayet davasının duruşması sonrası taraflar, çıkışta tekme- tokat kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgayı, bölgeye sevk edilen çok sayıda polis, biber gazı ve cop kullanarak güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürülerek tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan kavga üzerine adliyede güvenlik önlemleri artırıldı.

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