Sancaktepe'de markette kadın çalışana şiddet uygulayan erkeğe ev hapsi

İstanbul Sancaktepe’de bir markette kasiyerlik yapan kadına şiddet uygulayan şüpheli hakkında ‘konutunu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Kendini savunduğunu söyleyen şüpheli, “Müştekiler bana vurduğu için kendilerine karşılık verdim. Suçsuzum” dedi.

Sancaktepe’de bir markette kasiyerlik yapan kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.B., “hırsızlık” ve “basit yaralama” suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli C.B. mahkeme sorgusunda, olay günü kız kardeşiyle birlikte alışveriş yapmak için markete gittiğini söyleyerek, “Alışverişe başlamadan önce kola ve gazoz almıştım. Bunları kasada ödedim. Daha sonra alışverişe geçtim. Ardından kasaya geldiğimde gazozun kapağı yere düştü. Görevli bana ‘İçeride içilmeyeceğini bilmiyor musunuz?’ dedi ve beni azarladı. Biz bütün malzemeleri kasada okuttuk. Kola şişesi elimdeydi. Onu çöpe atacağım sırada bayan kasiyer ‘O kolayı niye çöpe attınız?’ dedi. Ben de bunu kasada okuttuğumu söyledim. Diğer kasiyer arkamdan bana bağırarak, ‘Hırsız mısınız?’ dedi” diye konuştu.



“Kendimi savundum”

Bunun üzerine öfkelendiğini söyleyen C:B., “Parayla aldığım halde bana nasıl hırsız dersiniz’ dedim. Hatta onlara kameradan izleyebilirsiniz dedim. Diğer kasiyer geldi. Ben kız kardeşime ‘Alışveriş eşyalarını bırakalım ve çıkalım’ dedim. Çıkmak istediğim halde kasiyer çıkmama engel oldu, karşıma dikildi. Ben de ona tokat attım. Daha sonra diğer kasiyer arkadan bana vurdu. Ben de kendimi savundum. Hırsızlık yapmadım, müştekiler bana vurduğu için kendilerine karşılık verdim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.



Tutuklama talebi reddedildi

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama" suçlarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasına rağmen hırsızlık suçu yönünden atılı suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, basit yaralama suçundan ise müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına ilişkin ATK raporu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın tedbir oluşunu göz önünde bulundurarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Şüpheli C.B. hakkında ‘basit yaralama’ suçu yönünden konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: İHA