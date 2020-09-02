T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sancaktepe'de markette kadın çalışana şiddet uygulayan erkeğe ev hapsi

“Kendimi savundum”

02 Eylül 2020 12:03

İstanbul Sancaktepe’de bir markette kasiyerlik yapan kadına şiddet uygulayan şüpheli hakkında ‘konutunu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Kendini savunduğunu söyleyen şüpheli, “Müştekiler bana vurduğu için kendilerine karşılık verdim. Suçsuzum” dedi.

Sancaktepe’de bir markette kasiyerlik yapan kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan C.B., “hırsızlık” ve “basit yaralama” suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli C.B. mahkeme sorgusunda, olay günü kız kardeşiyle birlikte alışveriş yapmak için markete gittiğini söyleyerek, “Alışverişe başlamadan önce kola ve gazoz almıştım. Bunları kasada ödedim. Daha sonra alışverişe geçtim. Ardından kasaya geldiğimde gazozun kapağı yere düştü. Görevli bana ‘İçeride içilmeyeceğini bilmiyor musunuz?’ dedi ve beni azarladı. Biz bütün malzemeleri kasada okuttuk. Kola şişesi elimdeydi. Onu çöpe atacağım sırada bayan kasiyer ‘O kolayı niye çöpe attınız?’ dedi. Ben de bunu kasada okuttuğumu söyledim. Diğer kasiyer arkamdan bana bağırarak, ‘Hırsız mısınız?’ dedi” diye konuştu.

“Kendimi savundum”

Bunun üzerine öfkelendiğini söyleyen C:B., “Parayla aldığım halde bana nasıl hırsız dersiniz’ dedim. Hatta onlara kameradan izleyebilirsiniz dedim. Diğer kasiyer geldi. Ben kız kardeşime ‘Alışveriş eşyalarını bırakalım ve çıkalım’ dedim. Çıkmak istediğim halde kasiyer çıkmama engel oldu, karşıma dikildi. Ben de ona tokat attım. Daha sonra diğer kasiyer arkadan bana vurdu. Ben de kendimi savundum. Hırsızlık yapmadım, müştekiler bana vurduğu için kendilerine karşılık verdim. Suçsuzum, tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Tutuklama talebi reddedildi

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, basit yaralama" suçlarına ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunmasına rağmen hırsızlık suçu yönünden atılı suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali, basit yaralama suçundan ise müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığına ilişkin ATK raporu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın tedbir oluşunu göz önünde bulundurarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Şüpheli C.B. hakkında ‘basit yaralama’ suçu yönünden konutunu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

TIKLAYINIZ - Sancaktepe'de markette kadına şiddet!

Kaynak: İHA

ETİKETLER

istanbulsancaktepemarketşiddetkadınaşiddetçalışanev hapsikendimi savundum

Diğer Videolar

Elektrik kabloları bomba gibi patladı

‘Kanuni’ sondaj gemisi İstanbul açıklarında

CHP Milletvekili, 10 Numara çekilişinde hile tespit ettiklerini söyledi, videosunu paylaştı

Sitenin otoparkına dökülen boyadan mahallenin kedileri etkilendi

Yerli uçan araba "Tusi" test sürüşlerine başladı

Polis baskınına rağmen okey oynamaya devam ettiler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esnaftan, "Neden maske takmıyorsun" diye soran valiye: Canıma yetti, gebermek...

Koronavirüs denetimi sırasında esnafla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi özür...

İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile ek genelge: Tüm il ve ilçelerde...

Nihal Olçok AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı'nın 7 yıl önceki Gülen...

‘Bu yaz böyle geçti, gelecek yazı bilemem’ demişti, Bekir Coşkun...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Öğrencinin hakaretine uğrayan öğretmen: Tuba mikrofonun açık...

Metin Uca'dan sert sözler: O adamı rezil edeceğim!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24