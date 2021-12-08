Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, eşinin doğum haberini TBMM'de bütçe görüşmesinde aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üçüncü kez baba olma haberini bakanlığının bütçesi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken öğrendi.

Görüşmeler sırasında mutlu haberi alan Bakan Varank’ı ilk tebrik eden, Bakanlığının bütçe görüşmeleri için yanında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Daha sonra Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bakan Varank’ı kutladı.

Ardından da grup başkanvekilleri sırayla söz alarak Varank’ı tebrik etti.

Oturuma yarım saat ara verildi.