Sanayi dalgıcı olmak: "Kostümüne işeyen süper kahramanlarız"

Sanayi dalgıçlığı dünyanın en zorlu, riskli ve ilginç meslekleri arasında gösteriliyor. Türkiye'de sanayi dalgıcı olarak dalış yapan kişilerin sayısı oldukça sınırlı. Peki kimdir bu sanayi dalgıçları? Hangi iş alanlarında çalışırlar? Suyun altına kendilerini nasıl hazırlarlar?

Suyun kimi zaman yüzlerce metre altında boru hatları döşemek, bu boruları birbirine elektrikli kaynakla tutturmak, batan gemileri söküp çıkarmak sanayi dalgıçlarının yaptıkları işlerden yalnızca birkaçı.

Sanayi dalgıçlığı yapan Hakan Aykan, mesleğinin bir takım işi olduğunu ve kendilerinin görünmez kahramanlar olduklarını söylüyor ve ekliyor: "Hiç görünmeyen yerlerde aslında çok varız. Ama biz de aşağıdaki hiçbir şeyi görmediğimiz gibi, yukarıda da bizi kimse görmüyor"

Sanayi dalgıcı olabilmek için türlü eğitimler almak, risklerin farkında olmak, bu risklere karşı alınabilecek önlemleri en iyi şekilde uygulamak gerekiyor.

+90 sanayi dalgıçlarının peşine düştü ve bu ilginç mesleği mercek altına aldı.