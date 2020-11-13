'Sanatın saati olmaz' diyen müzisyenlerden 'saat 22.00' uygulamasına karşı susma eylemi: Her gün onlarca müzisyen işsiz kalıyor

Kafe ve restoranlar dahil birçok işyerinin 22.00'den sonra kapatılması kararına karşı susma eylemi yapan müzisyenler, “Sanatın saati olmaz, bilimsel dayanağı olmayan karar geri alınsın” dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kafe ve restoranlar dahil birçok işyerinin saat 22.00’den itibaren kapatılması kararına karşı iki müzisyen Çankaya ilçesinde bulunan Kuğulu Park'ta susma eylemi yaptı. Yasağın başladığı 22.00'de enstrümanlarını yere bırakan Fatih Izakoğlu ve Ulaş Akyol, “Sanatın saatinin olmadığını, bilimsel dayanağı olmayan kararın geri alınması gerektiğini” belirtti.

Yasak ile birlikte işsiz kalmakla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken müzisyen Fatih Izakoğlu, müzisyenliğin meslek olarak görülmediğini belirtti. Izakoğlu, milyonlarca müzisyenin olduğunu söyleyerek, “Aile geçindiriyoruz ama iş bulamıyoruz. Her gün onlarca müzisyen işsiz kalıyor. Buna çözüm bulunması gerek” diye konuştu.