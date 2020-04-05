Sanatçılardan yeni infaz yasasına tepki: Siyasiler de dahil edilsin, Koronavirüs mahkûm ayırmaz

İnfaz indirim paketine cezaevindeki “düşünce suçluları” ve gazetecilerin de kapsama alınması çağrıları sürerken, sanatçılardan 'infaz düzenlemesindeki ayrımcılığa' tepki göstererek siyasi tutukluların da dahil edilmesini istedi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediliyor. İnfaz indirim paketine cezaevindeki “düşünce suçluları” ve gazetecilerin de kapsama alınması çağrıları yapılırken pakette yer alan düzenlemelerin bunun tam tersi etki yaratacağı konuşuluyor.

Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen şekliyle siyasi tutukluların ve gazetecilerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı öngörülüyor.

Orkestra şefi Cem Mansur, oyuncu Lale Mansur ve Deniz Türkali, yeni infaz paketine 'ayrımcı' olduğu gerekçesiyle tepki göstererek, yeni infaz yasasına siyasi tutukluların da dahil edilmesi çağrısında bulundu.