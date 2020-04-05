T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sanatçılardan yeni infaz yasasına tepki: Siyasiler de dahil edilsin, Koronavirüs mahkûm ayırmaz

05 Nisan 2020 22:43

İnfaz indirim paketine cezaevindeki “düşünce suçluları” ve gazetecilerin de kapsama alınması çağrıları sürerken, sanatçılardan 'infaz düzenlemesindeki ayrımcılığa' tepki göstererek siyasi tutukluların da dahil edilmesini istedi.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye devam ediliyor. İnfaz indirim paketine cezaevindeki “düşünce suçluları” ve gazetecilerin de kapsama alınması çağrıları yapılırken pakette yer alan düzenlemelerin bunun tam tersi etki yaratacağı konuşuluyor. 

Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen şekliyle siyasi tutukluların ve gazetecilerin bu düzenlemeden yararlanamayacağı öngörülüyor.

Orkestra şefi Cem Mansur, oyuncu Lale Mansur ve Deniz Türkali, yeni infaz paketine 'ayrımcı' olduğu gerekçesiyle tepki göstererek, yeni infaz yasasına siyasi tutukluların da dahil edilmesi çağrısında bulundu. 

ETİKETLER

yeni infaz yasasıkoronavirüs

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Mayıs 2020

Polisten akülü arabayla gezen çocuğa: Ehliyetini göreyim; sağa çek

'Esnaf protestosu var' haberine giden bazı TV kanalları, 'Mansur Yavaş' övgüsü ile karşılaştılar

Kütahya'da orman yangını

Ankara’da 'kayyım' açıklamasına 'ters kelepçeli' müdahale: HDP Ankara İl Başkanı dahil 8 gözaltı!

CHP Grup Başkan Vekili Özel: "Meclis’in açık olması bu ülkenin kader birlikteliği anlamına gelir”

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilim Kurulu üyesi Akın: Eğer günlük 1100-1400 arasında vakayla gidersek,...

Yayına ara verildiği için 50 çalışanı işten çıkarılan Müge Anlı...

Bataklığa saplanan ineğinin başından iki gündür ayrılmayan kişiden yardım çağrısı...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

75 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan Moskova'nın bugünkü zorlu...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İyi Parti'den "Milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi kapıdan almam...

Acun Ilıcalı o anları paylaştı: 'Bana posta koyan ilk yarışmacı'...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24