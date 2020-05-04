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Sanatçılardan ölüm orucundaki İbrahim Gökçek ve ailesine ziyaret: Türkülerini söylemek, gitarını çalmak istiyor

04 Mayıs 2020 16:00

Yazarlar Temel Demirer, Sibel Özbudun ve halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, taleplerinin karşılanması isteğiyle 322 gündür ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ve ailesini ziyaret etti. Burada konuşan sanatçı Pınar Aydınlar"Şu anda İbrahim'in yanındayız. 322 gündür ölüm orucunda İbrahim çünkü şarkılarını, türkülerini söylemek istiyor. Gitarını çalmak istiyor. Devrimci sanatını yapmak istiyor. Ve biz ailelerimizle birlikteyiz. Şimdi İbrahim'in sevgili Ahmet Amca yanımızda, Ahmet amcanın bilmesi gerektiği 'Biz hepimiz bütün yüreğimizle senin yanındayız." dedi. 

Yazar ve aktivist Temel Demirer de "Bu hikâyenin sonu tatlıya bağlanacak. Helin'in aşkına İbrahim'i yaşatacağız ve bu hikayenin sonu mutlaka tatlıya bağlanacak" diye konuştu. 

Yazar ve çevirmen Sibel Özbudun da, "Türküler elbet özgür olacak, halaylar özgür bir şekilde çekilecek, İbrahim yaşayacak" ifadesini kullandı. 

Bir Grup Yorum üyesi de "And olsun ki kazanacağız, tekrar o sahnelere çıkacağız ve milyonlarla buluşacağız" dedi. 

İbrahim Gökçek'in babası Ahmet Gökçek de bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

322 gündür ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek'e destek olmak için sosyal medyada #ibrahimÖlüyorYaşat etiketi açıldı. Çok sayıda kullanıcı bu etiket altında Gökçek için destek mesajları atıyor. 

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti. 

Gizli tanık ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mustafa Koçak, adil yargılanma talebiyle başlattığı ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetmişti.

 

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