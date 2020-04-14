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Sanatçılardan ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi Gökçek ve Mustafa Koçak için çağrı: 'Yaşatmak görevdir'

14 Nisan 2020 16:27

Sanatçılar, Hüsnü Arıkan, Bülent Emrah Parlak ile CHP Milletvikili ve eski Grup Yorum üyesi Hilmi Yarayıcı, Grup Yorum'un önemini ve ölüm orucunun 288. gününde hayata gözlerini yuman Helin Bölek'i hatırlatarak 300 günü aşkın süredir ölüm orucunda olan İbrahim Gökçek için çağrıda bulundu. Sanatçılar, Grup Yorum'un taleplerinin yerine getirilmesini ve Gökçek'in yaşatılmasını istedi. 

Hilmi Yarayıcı videoyu "İbramim Gökçek ve Mustafa Koçak bu hakları için bedenlerini açlığa yatırdılar. Ölüm oruçları 300'lü günleri aştı. Talepleri yerine getirilebilir, getirilmelidir. Unutmayın; "Yaşamak hak, yaşatmak görevdir!" notuyla Twitter hesabından paylaştı. 

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm orucu bugün 302’nci gününde, Mustafa Koçak da 286 gündür ölüm orucunda.

Gökçek, tutuklu bulunduğu Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde, açlık grevi eylemini 199’uncu gününde ölüm orucuna çevirmişti. Tahliye edildiği 24 Şubat’tan bu yanaysa eylemini “dışarıda” devam ettiriyor.

Gökçek’in talebi konser yasaklarının sonlandırılması, İçişleri Bakanlığı tarafından gösterildikleri ‘arananlar listesi’nden çıkarılmaları ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskılara son verilmesi.

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