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İnfaz Paketi TBMM'de: Sanatçı ve siyasetçiler, 'Koronavirüs insan ayırt etmiyor', 'mahkûmlar arasındaki ayrım Anayasa ve AİHM'e aykırı' dedi

31 Mart 2020 20:40

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19 salgını günlerinde TBMM'ye sunulan İnfaz Paketi'yle, cezaevleri boşalacak. 90 bin hükümlü paket sayesinde tahliye olabilecek. Cezaevinde geçirilecek infaz sürelerini yarıya indiren pakete göre, kasten öldürme, terör, uyuşturucu ve örgütlü suçlar kapsam dışı tutuluyor. 

Yasanın TBMM'ye sunulduğu günlerde "İnfazda eşitlik yaşatır" diyen sanatçılar, siyasetçiler, uzmanlar ve aydınlar, hapiste tutuklu bulunan gazetecilerin ve mahkumların Koronavirüs'ten eşit derecede etkilendiğini ve dolayısıyla infaz yasasında eşitlik olması gerektiğini söylediler. 

Hapiste tutulan  300 bin kadar mahkumun Koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan aydınlar, 3 suç dışında (Çocuk istismarcıları, kadın cinayetleri ve uyuşturucu satıcılığı) tüm mahkumların eşit infaz hakkından yararlanması gerektiğini vurguladı. 

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Sevtap Yokuş, "Tutuklu ve hükümler arasında yapılacak ayrım, Anayası'nın eşitlik konusunu içeren 10. maddesine ve AİHM'in ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturacaktır" dedi. 

Videoda sinema oyuncusu Jülide Kural, şarkıcı Suavi gibi isimlerin yanı sıra siyasetçi Akın Birdal ve Gülseren Onanç gibi isimler de var. 

Videoda konuşan sanatçı, siyasetçi, yazar ve şairler şunları dedi;

"İnfazda eşitlik çağrısı yaşama ve yaşatma çağrısıdır.

Gerçek adaleti cezaevlerindeki çocuklar hak ediyor. 3 binden fazla çocuk tutsak hemen şimdi serbest bırakılmalıdır.

Herkes yasalar önünde eşit ise salgın gerekçesiyle infaz yasasında yapılan düzenlemenin de eşitliği esas alması gerekir. İnsanlar yaşasın diye infazda eşitlik istiyoruz.

İnfazda eşitlik çağrısı yaşama ve yaşatma çağrısıdır.

65 yaş üstü insanlar salgına karşı en korumasız kesimi oluşturuyor. Cezaevinde olan, iyi beslenemeyen, bağışıklığı zayıf 65 yaş üstü insanlar ölüme terk edilmemeli, hemen serbest bırakılmalıdır.

Cezaevleriyle ilgili düzenleme yapılırken, öncelik risk grubunda olanlarda olmalı. Hasta ve yaşını almış mahpuslar acilen serbest bırakılmalıdır."

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