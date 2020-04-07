Sanatçı Zülfü Livaneli, Koronavirüs'e yakalandığı haberlerinin ardından ilk kez canlı yayına konuk oldu

Sanatçı Zülfü Livaneli, yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı iddialarının ardından ilk kez bir canlı bağlantıda konuştu. Durumunun iyi olduğu görülen Livaneli, yeni tip Koronavirüs salgını hakkında “İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer” dedi.

Hakkında korona virüse yakalandığı iddiaları gündeme gelen ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, sosyal medya hesabı üzerinden durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Livaneli, geçtiğimiz gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın Yotube kanalı üzerinden yapılan canlı yayına konuk oldu. Başkan Ali Kılıç ile bir süre sohbet eden Livaneli, daha sonra söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında yaşanan salgın hastalıklara karşı verilen mücadeleye değinen Livaneli’nin sağlık durumunun iyi olduğu göründü. Koronavirüs salgını hakkında konuşan Livaneli, “Ben size bir şey söyleyeyim. İçime öyle doğuyor, yaz aylarında bu geçer” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Livaneli'nin Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve ailesiyle birlikte bir hastanede karantina altında tutulduğu iddia edilmişti.

Bir basın açıklaması yapan ünlü sanatçı "Sağlığımız yerinde" demişti.

Kaynak. İHA