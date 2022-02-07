Sanatçı Ercan Kesal'dan hekimlerin 8 Şubat iş bırakma eylemine destek

Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin özlük hakları için 8 Şubat'ta iş bırakacak. İş bırakma eylemine günler kala, hekimlerin eylemine sanatçı ve hekim Ercan Kesal'dan destek geldi.

Bir video yayınlayan Kesal, ''Meslektaşları olmaktan onur duyduğum hekim arkadaşlarımın ve onların meslek örgütü Türk Tabipleri Birliği'nin 8 Şubat G(ö)REV'indeki haklı taleplerini destekliyorum. Hekimlerin sesine kulak verin!" açıklamasında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM-RAD-DER), sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla düzenlenecek yeni eylem programını 20 Ocak 2022 tarihinde bir basın toplantısı ile duyurmuştu.

Basın açıklamasında ilk sözü alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Biz sağlık hizmetini birlikte üretiyoruz, bu emeği birlikte veriyoruz. O nedenle mücadeleyi de birlikte yürütüyoruz. Haklarımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğimizi duyuruyoruz” dedi.

Sağlık alanının büyük bir tahribat ile karşı karşıya olduğunu, hekimlerin aldıkları ücretlerden ziyade mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki duyduğunu belirten Korur Fincancı, hekimler arasında en çok tükendiğini söyleyen grupların özel hekimler ve aile hekimleri olduğunu kaydetti.

Yalnızca kendi hakları için değil, halkın sağlık hakkı için de eylemlilik süreci başlattıklarını söyleyen Prof. Dr. Fincancı, “Sesimizi bir kez daha duyurmak için 26 Ocak-4 Şubat arasında başlattığımız Beyaz Nöbet sırasında Meclis’e herhangi bir düzenleme getirilmezse 8 Şubat’ta bizler için artık G(ö)REV zamanı olacağını belirtmiştik. Bugün buradan duyuruyoruz: 8 Şubat’ta G(ö)REV zamanı!” ifadelerini kullandı.