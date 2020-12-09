Sanatçı Ercan Kesal, Avanos'ta altın arama çalışmalarını eleştirdi: Kapadokya'nın kayaları altından değerlidir

09 Aralık 2020 12:52
Nevşehir Avanos'ta Kanadalı Canterra şirketinin altına madeni arama çalışmalarına tepki gösteren sanatçı Ercan Kesal, "Kapadokya’nın kayaları altından değerlidir" dedi.
Yazar, oyuncu, yönetmen ve doktor Ercan Kesal Nevşehir’in Avanos ilçesi sınırları içerisinde yer alan Ziyaret Dağı’nda Kanadalı Canterra şirketin altına madeni arama çalışmalarına tepki gösterdi.
Twitter hesabında video paylaşan Kesal, “Kapadokya’nın kayaları altından değerlidir. Madenciler Cerrattepe, Kazdağları, Bergama’dan sonra dünya mirası alan kaya yapılarıyla meşhur Kapadokya’nın ortasında altın çıkarmak için kolları sıvamışlar. Bölge toplumsal maliyetini de içine alan stratejik çevresel etki değerlendirme (ÇED) kapsamında değerlendirilmelidir” dedi.
Bölgede çalışmaya başlayan şirketin ağaçları kesmesi üzerine vatandaşlar alanda incelemeler yapmıştı. İncelemelerin ardından yapılan açıklamada, maden karşı mücadele vurgusu yapılmıştı.
© Tüm hakları saklıdır.