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Sanatçı Candan Erçetin'den Kırklarelili hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

16 Nisan 2020 16:56

Sanatçı Candan Erçetin, yeni tip koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 vatandaşın hayatını kaybettiği Kırklareli'deki hemşehrilerine çektiği videoyla 'evde kalın' çağrısı yaptı. 

Erçetin videoda Koronavirüs günlerinde Kırklarelililere, "Sevgili hemşehrilerim ne yapıyoruz? Evde kalıyoruz. Mecbur olmadıkça sokağa çıkmıyoruz. Şehrimizin salgından koruyoruz. Hele şu virüsü bir yenelim sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. Evde kalın sağlıkla kaldın" sözleriyle seslendi. 

Kırklareli'nin bağımsız Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Erçetin'in videosunu "Sevgili hemşehrimiz @ercetincandan Kırklarelispor’umuz için güzel bir görüntüyle sizlere sesleniyor..." notuyla paylaştı. 

Şehirde daha önce de Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti. 

 

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