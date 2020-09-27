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Sanatçı Belkıs Akkale, sağlık çalışanları için 'Aman Doktor'u söyledi

Akkale, usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in anısına da "O Yâr Gelir" türküsünü okudu.

27 Eylül 2020 13:40

Belkıs Akkale, Halk TV'de yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık emekçilerinin de anıldığı Görkemli Hatıralar programında, "TTB'nin yanındayım" dedi ve sağlık emekçileri için "Aman Doktor" olarak da bilinen "Mendilimin Yeşili" adlı türküyü seslendirdi.

Akkale, usta sanatçı Tuncel Kurtiz'in ölümünün 7. yıldönümünde sanatçının anısına "O Yâr Gelir" türküsünü söyledi. 

 

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