Sanatçı Azerin'den canlı yayında CNN Türk'ün altyazısına tepki!

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan sanatçı Azerin, KJ bandında kendisinin Azeri sanatçı olarak tanıtılmasına, "Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Azeri demeyin bana" diyerek tepki gösterdi.

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında bu hafta, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar konuşuldu. Ahmet Hakan'ın sunduğu programın bu haftaki konukları, Hakan Bayrakçı, Mehmet Metiner, Nazif Okumuş ve 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı ile bilinen Azerin oldu. Programa video konferans yöntemi ile katılan Azerin kendisinin KJ bandında 'Azeri sanatçı' olarak tanıtılmasına tepki gösterdi. Tepki sosyal medyada gündem oldu.

İşte Azerin'in o sözleri;

"Sizden bir isteğim olacak. İsmimin altında 'Azeri sanatçı' diye bir yazı gördüm. Ben Azeri Sanatçı değilim. Ben Azerbaycan Türküyüm. Azeri demeyin bana!"