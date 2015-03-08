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Sanat Meclisi'nden çağrı: Berkin için 11 Mart'ta hayatı durdur

08 Mart 2015 13:33

Gezi Parkı protestoları sırasında sinemacılar, tiyatrocular, müzisyenler, şairler, edebiyatçılar, ressamlar, heykeltıraşların bir araya geldiği bir platform olarak kurulan Sanat Meclisi, Berkin Elvan'ın hayatını kaybettiği 11 Mart için eylem çağrısı yaptı. Video çağrıda aralarında Tarık Akan, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Mustafa Altıoklar, Levent Üzümcü, Tayfun Talipoğlu, Cahit Berkay, Bülent Emrah Parlak'ın bulunduğu sanaçılar "Ben Berkin Elvan", "Rahat uyuyor musunuz", "Huzurunuz yerinde mi", "Nasıl gülüyorsunuz", Vicdanınız rahat mı" diyorlar; çağrı "Katilim nerede?" sorularıyla devam ediyor. Video dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "“Diyorlar ki ‘Polise talimatı kim verdi?’ Ben verdim, ben” sözüyle bitiyor.

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