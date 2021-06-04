T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sanat camiasından destek çağrısı; “Yok olmak istemiyoruz”

04 Haziran 2021 09:16

Sanat camiasını temsilen Türkiye Kültürel Endüstriler Meclisi 'yok olmak istemediklerini' belirterek destek çağrısında bulundu. Çağrıda Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde, iş dinamikleri göz ardı edilmeden faaliyet gösterebilecekleri uygun koşulların oluşturulmasını istedikleri aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kültürel Endüstriler Meclisi tarafından Moda Tasarımcıları, Grafik Tasarımcıları, Endüstriyel Tasarımcıları, Dijital Oyun Üreticileri, Müzik Endüstrileri Paydaşları, Etkinlik Sektörü paydaşları, Sinema Sektörü Paydaşları, Mimarları, Reklamcıları, Fotoğraf Sanatçıları, Plastik Sanatçıları, Tiyatrocuları, Sahne Sanatları çalışanları ve sanatçıları dahil tüm kültür endüstrilerini temsilen, pandemi sürecinde yaşadıkları zor zamanların sona ermesi için destek çağrısında bulunuldu.

Türkiye Kültürel Endüstrileri tarafından yayımlanan mesajda, ekonomik alanda Türkiye’nin katma değeri yüksek meslek gruplarını kapsayan, Türkiye’nin kalkınmasında önemli rol oynayan endüstrinin pandeminin başından bu yana hayatta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

Mesaja göre, zaman kaybetmeye tahammülü kalmayan söz konusu endüstrilerin üyeleri olarak, işlerinin yüzde 75’inin gerçekleştirdikleri yaz sezonunu ikinci kez kaybetme lükslerinin olmadığı kaydedildi. Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Kültürel ve sanatsal, sektörün tüm alanlarını kapsayan etkinliklerin, kültür ve sanat merkezlerinin, sinemaların, canlı performansların, tiyatroların, gösterilerin, sergilerin, festivallerin, defilelerin, normalleşme sürecine başlayan diğer sektörler gibi Covid-19 şartlarına uygun bir biçimde, iş dinamiklerimiz göz ardı edilmeden faaliyet gösterebileceği uygun koşulların oluşturulmasını istiyoruz.”

sanat camiasısanatdestek çağrısıyok olmak istemiyoruzpandemi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Temmuz 2021

Otomobilin bagajındaki çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaykaycı olmak: "'Kızlar kayamaz ki' diye tepkiler geliyordu, daha çok cesaretlendim"

Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize'de çay dağıttı

Selde yıkılan evin enkazının altında kalan bebek, 24 saat sonra böyle kurtarıldı

Cehennem Kapısı’nın gizemi çözüldü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24