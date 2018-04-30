Samsunspor Teknik Direktörü Durmuş, özür dileyerek istifa etti

PTT 1.Lig'de kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan Samsunspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, kulüp binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek takım hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bugün itibari ile görevinden istifa ettiğini açıklayan Besim Durmuş, “Ben verdiğim sözün arkasındayım. Bu memlekette bazı insanların ‘takım düşsün' dediğini duyacaksınız ya da duymuşsunuzdur. Biz o lafın altına elimizi koyduk. Ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Ben lider olarak kendimi ve geleceğimi oyuncularımı güçlü kılmak için ‘antrenörlüğü bırakacağım' dedim. Daha önce kimse burada bunları demedi. Bu camianın çok büyük taraftarı var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben tüm olumsuzluklardan takımımı korumak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Gece gündüz çalıştım. Bizim dalımız kırıldı ancak yeniden filizleneceğiz. Ben özür diliyorum. Çok mahcubum. Utanıyorum. Utanılacak bir şey yapmadım ama öyle. Ben herkesin kaçtığı yerde taşın altına elimi koydum. Ben bu kulüpten para beklemedim ve para için burada bulunmadım. Elimden gelenin de en iyisini yaptım ancak, yanlış kurulan takım vardı. Ben bugün belki haftalarca sokağa çıkamayacağım. Ben böyle olmasını istemezdim” diye konuştu.