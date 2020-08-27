Samsunspor'dan Atatürk desenli forma

Yılport Samsunspor'un, yeni sezonda giyeceği ''Atatürk'lü forma'' beğeni topladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor sezon hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da yeni formalarını taraftarlarının beğenisine sundu.

Armasında Atatürk figürü bulunan Karadeniz ekibi 55’inci yıla özel yeni formalarda da Atatürk’ün şahlanan at üzerindeki sembolünü kullandı.

Bandırma Vapuru önünde tanıtım yapıldı

Yılport Samsunspor yeni sezonda giyeceği formayı sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak tanıttı. Dünyaca ünlü spor malzemesi üreticisi Macron kırmızı beyazlılara 55.yıl özel formasından sonra kırmızı-beyaz-siyah renklerinden oluşan çubuklu bir forma üretmişti.

Son olarak gri formayı sosyal medya hesabından ”Bu formanın göğsünde, şahlanışın sembolü var! Atatürk’lü formanın hakkını vermek için; sevgiyle, tutkuyla, gururla” mesajıyla paylaştı. Kırmızı beyazlı takımda Atatürk’lü arma Atatürk’lü forma vurgusu yapıldı. Bandırma Vapuru önünde yapılan tanıtım filmi özellikle Twitter’da binlerce etkileşim aldı.

Samsun’un simgesi olan, Atatürk’ün şahlanış heykelinin ön planda olduğu forma, Store 55’te 149.90 TL’den satışa çıktı. Samsunspor Kulübü, tüm taraftarlarını takıma destek olmaları için lisanlı ürün mağazalarına davet etti.