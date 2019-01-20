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Spor

Samsunspor camiası onları unutmadı

20 Ocak 2019 21:24

Samsunspor, 30 yıl önce, 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelleri için sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Klübün resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, ''Unutmadık Unutmayacağız...'' ifadeleri kullanıldı. NE OLMUŞTU? Türk futbolunun en acı günlerinden biri olan, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için bu kente giden Samsunspor takımı, sabah saat 09.30 sıralarında Samsun'un Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu kafileyi taşıyan otobüs uçuruma yuvarlanmış ve kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomiç ise Sırbistan'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Bundan 30 yıl önce yaşanan olayın Samsun'a verdiği acı geçen zamana rağmen hala ilk günkü kadar hissediliyor.

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