Samsun'da gözaltına alınan şahıslar adliyeye şarkı söyleyerek girdi: Hayaller Paris, hayatlar Somali

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayla ilgili edinilen bilgilere göre Ç.Y.'ye ait dükkana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dükkan sahibi Ç.Y. pompalı tüfekle B.B. (25), T.B.Ç. (18), E.T. (19) ve E.K.'nin (17) bulunduğu araca otomobile ateş açtı. Otomobilde bulunanlar şahıslarda karşılık verince çatışma çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili B.B., T.B.Ç., E.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Yaşı küçük olan E.K., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Samsun Adliyesine sevk edildi. Gençler adliye binasına girerken "Hayaller Paris, Yaşantı Somali" diye şarkı söylerek elini kolunu sallaması pes dedirtti. T.B.Ç. adliyede polis mukavette bulunurken hakkında ayrıca soruşturma başlatıldı.