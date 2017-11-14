T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun'da daire kapılarını çalıp, 'Allah için sohbete' çağırdılar

14 Kasım 2017 12:05

Samsun'un Atakum ilçesinde sarıklı ve cübbeli bir grubun apartmanlara girip daire kapılarını tek tek çalarak apartman sakinlerini yatsı namazından sonra yapacakları 'sohbet'e çağırdıkları bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 'Allah için sohbete' diyerek mahallede dolaşan cübbeli ve sarıklı kişiler halkın tepkisiyle karşılaştı. Mahallelinin tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler çevreyi rahatsız eden bu gruba sadece kimlik kontrolü yaparak serbest bıraktı. Halkın, bu kişilerin serbest bırakılmasına tepki göstermesi üzerine polis, bu grubun valilikten izinli olduğunu, şikayet varsa karakola gitmelerini söyledi. Daha sonra sarıklı ve cübbeli grup mahalledeki camiye girerek uzaklaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde ise sarıklı ve cübbeli gruba tepki gösteren bir yurttaşın, ''Kapı çalındığında sarıklı adamların gülersem benim boğazımı kesmeyeceğinin garantisi yok'' dediği anlaşılıyor.

ETİKETLER

samsundaire kapılarını çalıp sohbetallah için sohbete

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Ocak 2020

Elazığ depreminde iki binanın çöktüğü Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki riskli bina yıkıldı

Afganistan'da düşen uçağın görüntüleri yayınlandı

Of! Of! Of! | "Akbilin bile hesabını yapıyoruz"

Trans kadın Ajda Ender: Yüzüme kezzap atmakla tehdit eden kişinin ifadesi dahi alınmadı, koruma talebim kabul edilmedi

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24