Samsun'da daire kapılarını çalıp, 'Allah için sohbete' çağırdılar

Samsun'un Atakum ilçesinde sarıklı ve cübbeli bir grubun apartmanlara girip daire kapılarını tek tek çalarak apartman sakinlerini yatsı namazından sonra yapacakları 'sohbet'e çağırdıkları bildirildi. Edinilen bilgiye göre, 'Allah için sohbete' diyerek mahallede dolaşan cübbeli ve sarıklı kişiler halkın tepkisiyle karşılaştı. Mahallelinin tepkisi üzerine olay yerine gelen polisler çevreyi rahatsız eden bu gruba sadece kimlik kontrolü yaparak serbest bıraktı. Halkın, bu kişilerin serbest bırakılmasına tepki göstermesi üzerine polis, bu grubun valilikten izinli olduğunu, şikayet varsa karakola gitmelerini söyledi. Daha sonra sarıklı ve cübbeli grup mahalledeki camiye girerek uzaklaştı. Kameralara yansıyan görüntülerde ise sarıklı ve cübbeli gruba tepki gösteren bir yurttaşın, ''Kapı çalındığında sarıklı adamların gülersem benim boğazımı kesmeyeceğinin garantisi yok'' dediği anlaşılıyor.