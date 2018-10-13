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Samsun Vezirköprü'de çocuk parkının kaldırılmasına halk izin vermedi

13 Ekim 2018 15:24

Samsun'da Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki çocuk parkının kaldırılmak istenmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sadık Edis, tepkiler üzerine yıkımdan vazgeçtiklerini söyledi. Vezirköprü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan çocuk parkı, belediye tarafından kaldırılmak istendi. Önceki gün kamelyaları sökülen parktaki çocuk oyun aletlerinin kaldırılması için ekipler yeniden parka geldi. Parkta toplanan vatandaşlar ile görevliler arasında tartışmalar yaşandı. 1500 metrekare olan park alanının 500 metrekarelik alanında belediye hizmet binası yapılacağı belirtildi. Park alanında toplanan vatandaşlar yıkıma izin vermedi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları ikna edemedi. Olay yerine gelen Belediye Başkanı Sadık Edis, tepkiler üzerine yıkımdan vazgeçtiklerini açıkladı. Ekipler, park alanından ayrıldı.

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