Samsun'da şiddetli yağış; ev ve iş yerlerini su bastı

Samsun’un Çarşamba ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak yağış farklı noktalarda su baskınlarına neden oldu.

Dükkanlarda bulunan eşyalarda maddi zarar meydana geldi. Samsun'un Terme ilçesinde geçen yıl taşarak iki kere sele yol açan Terme Çayı'nın debisi de yükseldi. Vatandaşlar iş yerlerine ve evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri bölgede, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün sabah saatlerinde Çarşamba, Terme, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde yağışın etkili olduğu ve Çarşamba’da metrekareye düşen yağışın 100 kilogramı geçtiği bilgisi paylaşıldı.