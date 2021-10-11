Samsun'da maske kuralına uymayanlardan cevaplar; 'Takmayı sevmiyorum', 'aşıyı boşuna mı olduk?'

Samsun'da önceki hafta 100 binde 287.52 olan vaka sayısı 338.33'e yükseldi. Vakaların yükseldiği kentte kalabalık caddelerde bazı kişilerin hiç maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi çene altında kullandıkları ya da sadece kollarına taktıkları gözlendi.

"Astım hastasıyım bunaldım"

Vaka artışı ve uyarılara rağmen kalabalık cadde ve sokaklarında maske takmayanların "Neden maske takmıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevaplar da şaşırttı. Kentte İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'nde maske takmayanlar, soruya, 'Maske takmayı unuttum', 'Kimse takmıyor. O yüzden ben de takmadım', 'Aşımı oldum, maske takmak istemiyorum, gerek yok, maske takmayı sevmiyorum, neden takayım', 'Astım hastasıyım bunaldım, maskemi takmadım. 'Aşıyı boşuna mı olduk' yanıtlarını verdi.

"4. aşıyı ol deseler onu da olurum"

Maskesini düzgün takan ve kurallara uyanlar ise maske takmayanlara tepki gösterdi. Herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade eden bir vatandaş, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu konuda çalışmaları çok mükemmel, onun anlattıklarını dinlememiz lazım. Maske takmadan gezen ve aşı olmayan insanlara ben hayret ediyorum. Ben emekliyim ve 3. doz aşımı oldum. '4. ol' deseler onu da olurum. Yazık günah, maskesiz geziyorlar. Bizim uyarıları dikkate almamız gerekiyor. 70 yaşında insanım ben takıyorum, siz neden takmıyorsunuz Bize neden zarar veriyorsunuz” dedi.

"Maskesiz gezenler bizlere de zarar veriyor"