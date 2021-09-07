Samsun'da IŞİD operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'da IŞİD'e yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Iraklı 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalarda, Irak ve Suriye’de bulundukları dönemlerde IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında istihbari bilgiler bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen Iraklı 3 şüphelinin yakalanmalarına yönelik bu sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan IŞİD şüphelileri hastanede sağlık raporu ve Covid-19 testlerinin alınmasının ardından sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.