Samsun'da içki içen vatandaşın etrafını çevreleyip, içeceğini çöpe atması için zorladılar

Türkiye 'Koronavirüs tedbirleri' adı altında marketlerde ve tekel bayilerinde alkollü içeçek satışının yasaklanmasını tartışırken, Samsun'da yaşanan bir olay gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakta oturmuş halde içki içen bir yurttaşı elindekini çöpe atması için zorladı. İftar saatinden önce içki tüketmesi nedeniyle vatandaşa "Ramazan ayındayız" hatırlatması yapan gruptakiler, içeceğin çöpe atılmasını istedi.

Vatandaş da bu baskı üzerine bulunduğu yerden uzaklaştı.