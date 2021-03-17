T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun'da eski eşi tarafından dövülen Emriye Metegül: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

"Görüntüleri kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim”

17 Mart 2021 09:53

Samsun'da, sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında, eski eşi İbrahim Zarap tarafından şiddete uğrayan Emriye Metegül tedavisinin ardından taburcu oldu. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, “Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor” dedi.

Aldığı darbeler nedeniyle gözlerinde ve yüzünde izler kalan Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Saldırıya uğradığı gün yaşananları anlatan Metegül, “3 yıldır ayrıyız zaten. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir güç gösterisi gösteriyordu. Birkaç kez şikayetçi olmuştum, uzaklaştırması yeni bitmişti" dedi. 

Burnunda ve sağ gözünün altında kırıklar olduğunu söyleyen ve hastanede 2 gün boyunca kendine gelemediğini ifade eden Metegül, "Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Kızım iyi. O da neye uğradığını şaşırdı. ‘Babamı artık istemiyorum’ diyor. Babasına düşkündü ama şimdi adını bile ağzına almak istemiyor. Görüntüleri kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

İbrahim ZarapEmriye Metegülsamsunkadına şiddetkızının önünde dövüldü

Diğer Videolar

Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü

Esnaftan 'market' genelgesine tepki: Bu adam başımızdan gidene kadar bize yaşamak haram

Babacan'dan 'Fren Ali' videosu; AKP dönemindeki konuşmalarını sıraladı…

İkizdereliler bilgilendirme toplantısını terk etti: "Bu devlet Cengiz İnşaat'tan mı ibaret?"

Greenpeace: Kömürlü termik santraller, yüzlerce kilometre ötedeki şehirler için de sağlık sorunu oluşturuyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 4 Mayıs 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

MetroPOLL anketi: Bu pazar seçim olsa kararsız, protesto ve cevapsız...

Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç...

Fatih Altaylı: Kimse bana “Yazma” falan demedi, kendime ceza verdim,...

Candaş Tolga Işık: Ali Koç'la görüşen Mehmet Cengiz, başkanlığa devam...

Irak, Hulusi Akar'ın ziyareti nedeniyle Türkiye'ye nota verdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İmamoğlu'na 'Kete yaparım ama oy vermem' diyen Mahruze Keleş'e Erdoğan'dan...

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24