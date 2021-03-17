Samsun'da eski eşi tarafından dövülen Emriye Metegül: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

Samsun'da, sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında, eski eşi İbrahim Zarap tarafından şiddete uğrayan Emriye Metegül tedavisinin ardından taburcu oldu. Tutuklu eski eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Metegül, “Şiddete ne kadar sessiz kalınıyorsa o kadar çoğalıyor. Demek ki insanlara ikinci bir şans vermemek gerekiyor” dedi.

Aldığı darbeler nedeniyle gözlerinde ve yüzünde izler kalan Emriye Metegül, 5 gün sonra tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Metegül, istirahate çekildiği evinde açıklamada bulundu, kocasının tutuklu yargılanıp, en ağır cezayı almasını istedi.

Saldırıya uğradığı gün yaşananları anlatan Metegül, “3 yıldır ayrıyız zaten. Sürekli bir kıskançlık, sürekli bir güç gösterisi gösteriyordu. Birkaç kez şikayetçi olmuştum, uzaklaştırması yeni bitmişti" dedi.

Burnunda ve sağ gözünün altında kırıklar olduğunu söyleyen ve hastanede 2 gün boyunca kendine gelemediğini ifade eden Metegül, "Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımda olup beni yalnız bırakmadılar. Kızım iyi. O da neye uğradığını şaşırdı. ‘Babamı artık istemiyorum’ diyor. Babasına düşkündü ama şimdi adını bile ağzına almak istemiyor. Görüntüleri kızımın o çığlıklarına dayanamam diye izlemedim” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Samsun'un Canik ilçesinde İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metegül ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada eski eşine saldırdı. Zarap'ın, yere yığılan Metegül'ü dövdüğü anlar, çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emriye Metegül ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.