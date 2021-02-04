Dünya ters takla rekoru Samsun'da kırıldı

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan Osman Ismak, Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan 57 ters takla rekorunu yaptığı denemelerle geçti.

Terme ilçesinde yaşayan Osman Ismak, 2013 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Amerikalı Ozell Williams’ın 57 olan ters takla rekorunu kırmak için ağır antrenmanlar yaptı. Bu zamana kadar 50 ters takla atan Ismak, hem kendi rekorunu hem de dünya rekorunu kırmayı hedefledi. Kadına şiddete dikkat çekmek ve devlet koruması altındaki çocuklara örnek olmak için Terme Stadı’nda rekor denemesi yapan Ismak, tek seferde 58 ters takla attı. Ismak, rekoru tescillemek için hazırlıklara başladı.