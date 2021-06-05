Samsun'da bir köpek, kazada ölen arkadaşının başından ayrılmadı: "İnsanların bunu anlaması lazım"

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan bir köpeğe araç çarptı. O sırada bir başka köpek, kazada ölen diğer köpeğin yanına gelerek uzun süre başında bekledi.

Olay, Samsun-Ankara karayolu Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmekte olan bir köpeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ayrımının kenarına savrulan köpek öldü. Bir başka köpek ise ölen köpeğin yanına gelip saatlerce bekledi.

Köpeğin ölen diğer köpeğin başında beklediğini gören Sedat Başar, "Saatlerdir başında bekliyor. Kalkmadı. Masaj yapıyor. Havlıyor. Bu bir vefadır. Bu insanlara örnek olması gereken bir şeydir. İnsanların bunu anlaması lazım. Hayvan da bile vefa var, merhamet var. Bazı insanlarda yok bu merhamet" dedi.