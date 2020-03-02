T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı

02 Mart 2020 12:21

Adil Ergin Bağcı

Suriye’nin' TSK'ya yönelik hava saldırısı sonucunda 34 askerin şehit olmasının ardından birçok ilde sığınmacılara saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. T24'ün ulaştığı bilgiye göre, Samsun’un Zafer Mahallesi'nde bir grup, ''Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden" diyerek sığınmacılara saldırıldı.

Dün (1 Mart) Kahramanmaraş’ta sığınmacılara yönelik yapılan saldırı sonrası bir saldırı haberi de Samsun’dan geldi.

Vatandaşların, ayırmaya çalıştığı olay sırasında bazı sığınmacılar, yaralandı.

Olayla ilgili T24'e konuşan Samsun Zafer Mahallesi muhtarı Nurşen Açar, "Saldırı değil, 15, 16 yaşlarında çocuklar, "Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden' diyerek mültecileri kovalamışlar. Herhangi bir yaralanma yok" dedi. 

Ne olmuştu? 

Suriye İdlib’de 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik hava saldırı sonucunda 34 asker şehit olmuş, Türkiye 'sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini' belirtmişti.

Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki sığınmacılar, sınır kapılarına akın etmiş, bunun üzerine Yunanisan ve Bulgaristan sınırlarını kapattığını ve önlemi arttırdığını açıklamıştı. 

Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor. 

ETİKETLER

habervideogöçmensığınmacımültecikahramanmaraşmaraşsamsunkavgasaldırıolay

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş, son yolculuğuna uğurlandı

Koronavirüs'ü 22 günde yenen kadın, hastaneden alkışlarla taburcu oldu

Kronik hastalıklarına rağmen 70 yaşında Koronavirüs'ü yendi

Antalya'da 1 kilometrelik 'Koronavirüs' kuyruğu

Medcezir, ekranlara geri dönüyor!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Türkiye genelinde online LGS deneme sınavı yapıldı...

İrem Derici'den, karantina paylaşımı: Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan tıkardım...

Hande Fırat: Cumartesi günü İçişleri Bakanı Soylu ve Sağlık Bakanı...

BTP Genel Başkanı Haydar Baş Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Savaşlar Koronavirüs şartlarında da devam ediyor...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayın kazası | Veyis Ateş'ten zorunlu açıklama: Aksıran olabilir...

Süleyman Soylu'nun istifası sonrası AKP'de 'maaşlı troll' tartışması; AKP'li Çamlı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24