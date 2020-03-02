Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı

Suriye’nin' TSK'ya yönelik hava saldırısı sonucunda 34 askerin şehit olmasının ardından birçok ilde sığınmacılara saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. T24'ün ulaştığı bilgiye göre, Samsun’un Zafer Mahallesi'nde bir grup, ''Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden" diyerek sığınmacılara saldırıldı.



Dün (1 Mart) Kahramanmaraş’ta sığınmacılara yönelik yapılan saldırı sonrası bir saldırı haberi de Samsun’dan geldi.

Vatandaşların, ayırmaya çalıştığı olay sırasında bazı sığınmacılar, yaralandı.

Olayla ilgili T24'e konuşan Samsun Zafer Mahallesi muhtarı Nurşen Açar, "Saldırı değil, 15, 16 yaşlarında çocuklar, "Şehitlerimiz var, sizin yüzünüzden' diyerek mültecileri kovalamışlar. Herhangi bir yaralanma yok" dedi.

Ne olmuştu?

Suriye İdlib’de 'rejim güçlerinin' TSK'ya yönelik hava saldırı sonucunda 34 asker şehit olmuş, Türkiye 'sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellemeyeceğini' belirtmişti.

Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanındaki sığınmacılar, sınır kapılarına akın etmiş, bunun üzerine Yunanisan ve Bulgaristan sınırlarını kapattığını ve önlemi arttırdığını açıklamıştı.

Sığınmacıların Yunanistan sınırında bekleyişi sürüyor.