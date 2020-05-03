T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun'da ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermediler; hastayı alamadı!

03 Mayıs 2020 13:55

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir tarla sahibi ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyince ambulans, kalp krizi geçiren hastayı alamadan geri dönmek zorunda kaldı. 

İlçede Altınkaya Baraj Gölü kıyısındaki yer alan Altınkaya Mahallesi’nde yaşayan C.Y., kalp krizi geçirdi. Bunun üzerine ailesi 112’yi arayarak, yardım istedi. Barajın Sinop tarafında bulunması ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle feribotların da çalışmadığından Samsun'dan ambulans helikopter talep edildi. Telep üzerine havalanan ambulans helikopter, hastayı almak için bölgede A.Ş.’nin buğday ekili tarlasına inmek istedi. Ancak arazi sahibi ve bazı yakınları el işaretiyle, hava ambulansının tarlalarına iniş yapmasına engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgede 3 kez tur atıp, inecek yer bulamayan pilot, hastayı alamadan Samsun'a geri döndü. 

Kayıkla ulaşıldı

Ambulans helikopterin geri dönmek zorunda kalmasıyla, sağlık ekipleri, kayıkla mahalleye geçerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Kayığa alınan hasta, barajın karşısına geçirildikten sonra ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Mahalleliden köprü talebi

Altınkaya Mahallesi Muhtarı Yahya Yılmaz, yaşananları anlatarak, "Kara ambulansı barajdan dolayı mahallemize gelemiyor. O nedenle hava ambulansı talep ettim. Yaklaşık 25 dakika sonra hava ambulansı geldi. Geniş bir harman vardı, oraya inebileceğini düşündüm ancak uygun görülmedi. Yan tarafta bir tarla vardı, hava ambulansı oryaya inmek için anons yaptı. Ancak tarla sahipleri ‘olmaz, buğdayım ekili, zarar görür’ deyince helikopter inemedi. Hava ambulansı hastayı alamayınca 112’ye bildirdi. Hastamızı kayıkla karşı tarafa geçirdik. Aslında biz 30 yıldır aynı sorunu yaşıyoruz. Barajdan dolayı biri hastalanınca sıkıntı yaşıyoruz. Feribotlar şahsa ait olduğu için gece vakti bir sıkıntı olduğu zaman kendilerine ulaşamıyoruz. Mahallemize köprü yapılmasını istiyoruz” dedi.

ETİKETLER

habervideosamsunililçeotoparkyangınhelikoptertarlaizinvermediler

Diğer Videolar

İstanbul’da otoban kenarında karaca görüntülendi: Korunmasını istiyoruz

Akdeniz'de yunusların dansı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2020

'Yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları vatandaşı sedyedeyken yumrukladılar!

Bakan Pakdemirli, yeni yangın söndürme uçağını test etti

AŞTİ’de elektronik plaka tanıma sistemi devrede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?...

Wushu Federasyonu Başkanı'nın kızı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak...

Arazisini kullanamayınca, Konyaaltı Sahili'ne inen yolu prefabrik evle kapattı!...

Bakan Koca: İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu gelebilir;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24