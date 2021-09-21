T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun'da akaryakıt istasyonunda silahlı soygun: "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı"

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor

21 Eylül 2021 11:41

Samsun'da silahlı ve maskeli soyguncu akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla etkisiz hale getirerek paraları alıp kaçarken, soygun anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kimliği belirsiz soyguncu, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek paraları alıp kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda 19 Eylül gecesi saat 03.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kar maskeli ve ellerinde cerrahi eldiven bulunan soyguncu akaryakıt istasyonunun market kısmına gelerek market sorumlusu İsa B. ile pompa görevlisi Erdal Ş.'ye tabancasını doğrultarak "Parayı ver, parayı ver. Çıkart parayı. Kaldır elleri kaldır" dedi.


İsa B. ve Erdal Ş. ellerini havaya kaldırınca soyguncu plastik kelepçe verdiği İsa B.'nin pompacı Erdal Ş.'nin ellerini kelepçelemesi istedi. Silahlı soygununun ısrarı üzerine İsa B. Erdal Ş.'nin ellerini plastik kelepçe ile bağladı. "Kasa" diye seslenen soyguncu, "Eller yukarı" diyerek parayı istedi ve pompacının markete getirip saydığı 3 bin 500 lirayı aldı. Yine para isteyen soyguncu İsa B.'nin çekmeceden bin lira daha para vermesi üzerine "Bu kadar mı? " diye parayı azımsayarak, "Para sizin paranız değil, ihtiyacım vardı" diyerek bin lirayı da alıp 4 bin 500 lira ile kaçtı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Samsunsilahlı ve maskeli soygunPara sizin paranız değilsoyguncuakaryakıt istasyonu

Diğer Videolar

Kayseri'de aile hekimi, odasında darp edildi

Motosikletten düştü, sedyeye alınırken purosunu içmeye devam etti

Kars'ta sokak hayvanlarına çarpan 3 sürücüye 1500'er lira para cezası

Bursa'da çevre yolunda trafik kazası: 10 yaralı

Bulutsuzluk Özlemi’nden 'Bedreddin' albümü: “Gücünü Nâzım Hikmet’ten alıyor”

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Kasım 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24