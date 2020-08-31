T24 LogoT24 Logo
Haberler

Samsun’da 2 kişinin öldürüldüğü silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Yaralanan 2 kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

31 Ağustos 2020 11:46

Samsun'da bir çay ocağı önünde yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin, Cengiz Üner, Mustafa Ç., Ali Osman A. ve İhsan Ç.  yaralandı. Yaralılar,  ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

 

ETİKETLER

samsunsilahlı çatışmaAdalet Mahallesiİlkadım ilçesigörüntüler

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

Esenyurt'ta bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Karamollaoğlu'ndan hayatına ilişkin samimi açıklamalar; öyle bir yanıt verdi ki Çağlayan "Sakın" dedi

Libya’nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi füzesinin test edildiği anın görüntüleri

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Cironun yarısının döviz cinsinden olması Koç Holding'e güçlü koruma sağlıyor"...

Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak...

Ahmet Hakan: Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer!...

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi; Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi...

Bakan Koca: İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24