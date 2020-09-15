Samsun'da 16 yaşındaki Suriyeli Eymenh Hammamı'nın öldürüldüğü anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde fırın işçisi olarak çalışan Suriyeli mülteci Eymenh Hammamı (16) ırkçı grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın görgü tanığı ve Eymenh’in ağabeyi İbrahim Hammamı Evrensel’e konuştu: “Dört kişi arabayla önümüzü kesti. Bize ırkçı küfürler ettiler. Sonra gidip 20 kişi döndüler. Kardeşimi vuranlar ceza alsın, adalet yerini bulsun. Eymenh hepinizin kardeşidir, öyle düşünün.”

Evrensel'den Ercüment Akdeniz'e konuşan Eymenh'in abisi İbrahim, olay anını "

Dün akşam saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında, Samsun’da, Eymenh Hammamı adlı çocuk, ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti. Eymenh’in o sırada yanında ağabeyi ve iki kuzeni vardı. Saldırı anından olay yerinde olan ağabey İbrahim Hammamı Evrensel’e detayları anlattı:

“Bende motosiklet vardı, yol kenarında bekliyorduk. Siyah bir otomobil yanımıza geldi, içinde 4 kişi vardı. Biz Suriyelileri kastederek ağır küfürler ettiler. ‘Suriyeliler s… gidin bu ülkeden’ dediler. Irkçılıktır bu dedik, hep bu durumları yaşadığımız için alttan aldık. Bir süre sonra araçla önümüzü kestiler. Gidip arkadaşlarını getirmişler, 20 kişi kadar varlardı. İki kişinin elinde bıçak vardı. ‘Bizler kardeşiz, yapmayın dedik’ ama saldırdılar. Ben o sırada uzaktan geçen bir polis arabası gördüm, motosikletimle peşine düştüm. Polisleri alıp geldiğimde kardeşim kanlar içindeydi. Geç kalmıştık.”

Eymen Hammamı'nın uğradığı saldırı bölgedeki bir güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde Hammamı'nın yolun ortasında yaklaşık 5-6 kişilik bir grup tarafından darbedildiği kısa sürede saldırganların sayısının 10'a yaklaştığı görülüyor. Saldırının ardından yaralanan Hammamı'nın bir dükkana sığındığı kameraya yansıyor.

Kardeşine birden fazla bıçak darbesi geldiğini belirten İbrahim Hammamı, “Saldıranların hepsi gençti. Daha önce görmüşlüğümüz var ama hiç sorun yaşamadık. Biz 9 yıldır Samsun’da yaşıyoruz. Kimseyle sorun yaşamadık. Misal benim eşim Türk. Eymenh gül gibi çocuktu. Bunu yapanlar cezasını alsın, adalet yerini bulsun. Kardeş acısı zordur, o hepinizin kardeşi, öyle düşünün” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili şüpheli Z.Ç. gözaltına alındı.

Göç sonrası kardeşiyle mecburen fırınlarda çalışmaya başladıklarını anlatan ağabey Hammamı, “Eymenh 4 yıllık işçiydi. Ben 70, Eymenh 50 TL yevmiye alıyordu. Akşama kadar çalışıyor, akşamları da gençlik spor merkezinde kursa gidiyordu” diye konuştu. Altı kardeş olan Hammamı ailesinde anne ve babalarının çok kötü durumda olduğunu belirten İbrahim Hamamı, “Otopsi sonuçlarını bekliyoruz. Yarın cenazeyi otobüsle Vezirköprü’ye götürüp orada toprağa vereceğiz” dedi.