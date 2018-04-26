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Samsun Belediye Başkanı Yılmaz'dan vekil adaylığı istifası

26 Nisan 2018 18:47

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz, görevinden istifa ederek AKP'den milletvekili aday adaylığını açıkladı. Samsun'da 19 yıldır belediye başkanlığı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, dün akşam başkanlığından istifa edip, 24 Haziran'da yapılacak olan erken seçimde AKP' den milletvekilliği aday adayı olduğunu söyledi. AKP İl Binasında adaylığını açıklayan Yılmaz, “24 Haziran seçimleriyle ilgili süreç hızla devam ediyor. Dün akşam ve ondan önceki günlerde AKP Genel Merkezi'ndeki değerli yöneticiler beni arayarak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmam yönündeki tekliflerine sahip olduğum terbiye, sahip olduğum siyasi ahlak, parti disiplinine layık olmak asıl olandır. ‘Ne emrediyorsanız, nerede görev almamı istiyorsanız, hazır olduğumu parti yönetimindeki herkesin bilmesini isterim' diye cevap verdim ve dün akşam da belediye başkanlığından istifa edip, bugün de aday adaylığının son gününde açıkladım” dedi. Bu akşam itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılacağını belirten Yılmaz, “O bakımdan bütün hemşehrilerime haklarını bana helal etmelerini, Allah'a ısmarladık diyorum. Partimin bana vereceği yeni bir görev dolayısıyla inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra bu defa parlamentoda şehrime hizmet etmek üzere yeni bir süreç inşallah olacaktır. Şu anda aday adayıyım. Adaylık ile ilgili süreci genel merkezimin bundan sonraki vereceği kararlar doğrultusunda belli olacaktır. Bundan sonraki süreçte Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimle ilgili bundan sonraki aşamaları, tarihleri belirlendikçe ondan sonraki adımlarımızı atacağız” diye konuştu. Konuşmasının ardından Yılmaz, aday adaylığı başvuru formunu AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman'a verdikten sonra, tebrikleri kabul etti.

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