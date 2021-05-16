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Spor

Şampiyonluğu kutlamak için yaktığı havai fişek elinde patladı

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

16 Mayıs 2021 19:12

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen bir vatandaşın yaktığı havai fişek elinde patladı. Ters tuttuğu havai fişeğin patlaması sonrasında bir iş yerine sığınan vatandaşın sevinci yarım kaldı.

Olay, Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş tuttuğu takımın şampiyon olmasını eline aldığı havai fişekle kutlamak istedi.

Eline aldığı havai fişeği yakan vatandaş fişeği ters tutunca yere doğru patladı. Patladığı anda elindeki havai fişeği yere fırlatan vatandaş panik yaşarken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahsın elinde bulunan havai fişeği patlatmak için yaktığı ve ters tutunca fişeğin yere doğru patladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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