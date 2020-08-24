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Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaybeden PSG taraftarları Paris’i savaş alanına çevirdi: 148 gözaltı

Sayıları binleri bulan PSG taraftarları polise havai fişek ve şişe fırlattı

24 Ağustos 2020 15:50

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e karşı kaybeden Fransız ekibi Paris Saint-Germain’in taraftarları maçın ardından araçları ateşe verdi, mağaza vitrinlerini yıktı ve polisle çatıştı. Yaklaşık 150 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları, takımlarının dün gece Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih’e kaybetmesinin ardından başkent Paris sokaklarını adeta savaş alanına çevirdi.

Parc des Princes Stadı ve Champs-Elysees Bulvarı civarında yoğunlaşan olaylarda, sayıları binleri bulan PSG taraftarları polise havai fişek ve şişe fırlattı. Polis de taraftarlara biber gazı ve plastik mermiyle karşılık verdi. 

Birkaç saat boyunca süren arbedede taraftarlar, Champs-Elysees üzerindeki dükkânların camlarını kırdı, bazılarını yağmaladı ve pek çok aracı ateşe verdi.

Polis, 148 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de 16 polisin yaralandığını, ayrıca 12 dükkânın ve 15 aracın zarar gördüğünü açıkladı.

Öte yandan maç öncesinde ve sonrasında sosyal mesafenin tamamen hiçe sayıldığı da kaydedilirken, 404 kişinin maske takmadığı için uyarıldığı belirtildi.

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