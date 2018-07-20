Şampiyon yüzücünün Harvard heyecanı

2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümitcan Güreş (19), Harvard Üniversitesi'nden lisans eğitimi için burs kazandı. Hardvard Üniversitesi'nin yüzme takımıyla kulaç atacak Güreş, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak, 2024 Olimpiyatları'nda finale yükselmek ve madalya kazanmayı hedefliyorum" dedi. İstanbul'da eğitim gördüğü okuldaki seçmeli yüzme dersinde antrenörler tarafından keşfedilen Ümitcan Güreş, 12 yıldır sürdürdüğü spor kariyerinde üst düzey şampiyonalarda kulaç attı. 8 yıldır yüzme milli takımında yer alan Enka Spor Kulübü sporcusu Ümitcan Güreş, geçen yıl 2017 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre kelebek branşında altın madalya kazandı. Geçen yıl dünya gençler şampiyonası ile Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 5'incilik elde eden Ümitcan Güreş, bu yıl Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda 100 metre kelebekte 3'üncü, 50 metre kelebekte 4'üncü oldu. Antalya'da kamp yapan Ümitcan Güreş, antrenörü Fatih Yıldırım yönetiminde 3-9 Ağustos'ta İskoçya'da düzenlenecek Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası'nda 50 ve 100 metre kelebek branşında kulaç atacak.