Şampiyon Beşiktaş futbolcularından Esra Erol'a özel video

Beşiktaş maçı öncesi takıma seslenerek moral veren Esra Erol 'a Beşiktaşlı futbolcular sürpriz yaptı. Siyah beyazlı futbolcular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak teşekkür etti. Erol da videoyu şaşkınlık ve mutluluk içinde izledi.

Yıllardır ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, maç öncesi takım için moral videosu çekti. Dünkü canlı yayınına elinde bayrakla çıkan ve Beşiktaş marşları söyleyen Esra Erol, ekibiyle şampiyonluğu kutladı. Erol, eşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara da teşekkür etti.

Esra Erol, sosyal medya hesabından Beşiktaş maçının olduğu gün Beşiktaş forması giyerek dua eden oğlu Ömer'in videosunu paylaşarak "Maçı izlemeye Ömer'imin o küçük elleri ve kalbinden duası ile başlamıştık. Uykuya daldı. Sabah müjdeyi vereceğimiz için çok mutluyum" demişti.