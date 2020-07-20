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Şampiyon Başakşehir'de Okan Buruk ve futbolcuların basın toplantısındaki coşkulu anları...

20 Temmuz 2020 09:18

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'de futbolcular, Teknik Direktör Okan Buruk'un basın toplantısını basarak, kutlamalara burada devam etti.

Tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayan Medipol Başakşehir'de futbolcular, hocaları Okan Buruk'a şampiyonluk sürprizi yaptı.

Okan Buruk'un gazetecilere açıklama yaptığı sırada basın toplantısına gelen futbolcular, tezahüratlarla şampiyonluk coşkusu yaşadı. Sevinç sırasında Buruk'u suyla ıslatan oyuncular, ardından basın toplantısından ayrıldı.

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