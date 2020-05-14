Samandağ Belediyesi, park projesi için 200'den fazla zeytin ağacını kesti: 'Hani sosyal belediyecilik?'

Hatay Samandağ İlçesi Deniz Mahallesi sahil kıyısında bulunan 80 yıl önce babası ve 50 yıldır Muhsin Kudret tarafından kullanılan araziye mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına, imar affı çerçevesinde alınan 'imar affı yapı kayıt belgelerine' rağmen Samandağ Belediyesi, Samandağ Kaymakamlığı’nın ortak girişimiyle yapılması düşünülen park için iş makinalarıyla girdi. 200 civarında zeytin ağacını kesti.

Erdal Yılmazçelik'in paylaştığı bilgilere göre, araziyi işleten Muhsin Kudret, "Yapılan bu girişimlerin tamamı Hukuksuzluktur. Bu yapılanların tamamı, yasal yollardan hiçbirinin yanına kar kalmayacaktır" dedi.

Mahkeme sürecinin hâlâ devam ettiğini vurgulayan Kudret şöyle devam etti;

"2 ay sonra 10 tona yakın ürün alınacağını ve en az 4 ton yağ alınacağını belirterek, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek bu işe giriştik. 80 yıldır bu araziyi kullanıyoruz. 50 yıldır ben işletiyorum. 3 dönümlük hazine arazisi üzerinde 210 adet zeytin ağacını, 200 adet Formium (Phormium Tenax) bitkisi, 4 adet Erik ağacı, 20 adet Mandalina ağacı, 1 adet Limon ağacı, 70 adet on yıllık Hurma ağacı, 20 adet Nar ağacı, 8 adet Tut ağacı, 2 adet Asma ağacı, 15 adet Çınar ağacı, 3 adet Keçiboynuzu ağacı, 4 adet İncir ağacı, 5 adet Ceviz ağacı, 3 adet Yaban Mersin’i ağacı, 2 adet Artezyen kuyusu, İmar barış affı kapsamında yapılan 7 adet yapı ve İbadethane olmak üzere Samandağ Belediyesi tarafında yok edildi. Samandağ belediyesinin acelesi ne, neden mahkeme kararını beklemeden bunca emeği zay etti. Samandağ belediyesi madem hizmetten bahsediyor, proje kapsamında çalışma yapılacak bunca yer varken neden benim arazim, neden bu sabırsızlık. Samandağ belediyesi mahkemenin kararını bekleyebilirdi, Adalete karşı boynumuz kıldan incedir."

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Samandağ İlçe Örgütü, Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği (AKA-DER), Samandağ Kalkındırma Derneği ve Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği de Samandağ Belediyesi tarafından yapılan ağaç kesme işlemine yaptıkları ortak açıklamayla tepki gösterdi.

"Ağaçlara sorumsuzca katledildi"

'Belediyenin Deniz Mahallesi'nde yaptığı ağaç katliamının vicdanen ve mantıken kabul edilecek bir tarafının olmadığının' belirtildiği açıklamada, Deniz ve Çevik arasında planlanan park gibi girişimlerin başından beri tartışmalı bir şekilde ilerlediği belirtildi.

Açıklamanın devamında, "Bu süreçte, kıyıda kumul alanda kum zambaklarını ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini gözetmeden şantiye anlayışı ile yapılan çalışmalarla sorumsuzca hareket edilmiş, yerel yönetim-kaymakamlık iştirakı ile orada yaşayan ve de geçimlerini çiftçilikle sağlayan halkımızın kazanmış olduğu haklar hiçe sayılarak evleri, işyerleri, seraları yıkılmış ardından da mahkemece yıkım işleri durdurulmuştur" denilerek, 11 Mayıs'ta belediyenin yüzlerce ağacı sorumsuzca katlettiği aktarıldı.

"Hani sosyal belediyecilik"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"200 civarındaki zeytin ağacını ve diğer ağaçları planladığınız park yaşam alanlarına uygun bir şekilde dahil ederek koruyamaz mıydınız?

Yaşamı ve doğayı korumak sürekli dilinizden düşürmediğiniz sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası değil midir?

AKP iktidarının yaptığı katliamlara benzeyen bu uygulamayı gerçekleştirmek zorunda mıydınız?

O bölge kamu arazisi bile olsa hasada sadece 2 ay kalmasına rağmen, verilen bunca emeğin çöpe atılması ne kadar doğrudur?

Bizler yapılan bu ağaç katliamını kınıyor ve bundan sonra da yapılacak her türlü düzenlemenin yaşam alanlarını ve doğayı koruyan bir yerden gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla takipçisi olacağımızı belirtiyoruz."